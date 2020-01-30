TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı... - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı...

6 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor."

TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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