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TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı...
6 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:26 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor."
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