TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde bizim yerimiz var, orada binamız yapılacak,...
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TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde bizim yerimiz var, orada binamız yapılacak, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:38 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans Merkezi'nde bizim yerimiz var, orada binamız yapılacak, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Buranın tamamlanması halinde taşınma süreci gerçekleşebilir."
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