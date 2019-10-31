Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Makul reel faiz konusunda bir bant telaffuz etmek istemiyoruz."
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Makul reel faiz konusunda bir bant telaffuz etmek istemiyoruz.'

TCMB Başkanı Uysal: "Makul reel faiz konusunda bir bant telaffuz etmek istemiyoruz."

7 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Makul reel faiz konusunda bir bant telaffuz etmek istemiyoruz.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Makul reel faiz konusunda bir bant telaffuz etmek istemiyoruz."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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