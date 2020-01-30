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TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde.
6 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde. Bazı birimlerimizi önden İstanbul'daki bir binaya taşıyoruz"
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