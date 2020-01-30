TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: '(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde. - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde.

6 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde. Bazı birimlerimizi önden İstanbul'daki bir binaya taşıyoruz"

İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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