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TCMB Başkanı Uysal: "Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama...
6 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama döviz kurunda istikrarı önemsiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:12 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefi bulunmamaktadır ama döviz kurunda istikrarı önemsiyoruz."
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