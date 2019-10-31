TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel...
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TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel bankaların da şimdi yavaş yavaş bir miktar daha rekabetçi olmaya başladıklarını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:28 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel bankaların da şimdi yavaş yavaş bir miktar daha rekabetçi olmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha homojen bir kredi büyümesi gözlenmesini bekliyoruz."
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