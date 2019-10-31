Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel...

TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel...

7 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel bankaların da şimdi yavaş yavaş bir miktar daha rekabetçi olmaya başladıklarını görüyoruz.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Öncü kamu bankaları olmakla birlikte, önceleri temkinli de olsa özel bankaların da şimdi yavaş yavaş bir miktar daha rekabetçi olmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha homojen bir kredi büyümesi gözlenmesini bekliyoruz."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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