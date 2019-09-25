TCMB Başkanı Uysal: "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi...
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TCMB Başkanı Uysal: "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:38 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz."
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