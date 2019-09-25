TCMB Başkanı Uysal: "Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak...
32 dakika önce
TCMB Başkanı Uysal: "Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz."
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