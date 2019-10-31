Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu...

TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu...

7 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu firmaların döviz açığı bulunmuyor.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu firmaların döviz açığı bulunmuyor."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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