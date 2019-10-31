TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu...
7 saat önce
TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu firmaların döviz açığı bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:42 Kaynak: AA
TCMB Başkanı Uysal: "Reel sektör, son dönemde 33 milyar dolar borç azaltımına gitti ve bu firmaların döviz açığı bulunmuyor."
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