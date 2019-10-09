Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: Temkinli duruşu sürdürmeliyiz
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: Temkinli duruşu sürdürmeliyiz

TCMB Başkanı Uysal: Temkinli duruşu sürdürmeliyiz

45 dakika önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

TCMB Başkanı Uysal: Temkinli duruşu sürdürmeliyiz, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Murat Uysal, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:16 
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