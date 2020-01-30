TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki direncin artmasıyla birlikte enflasyon açısından inancımız daha da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCMB Başkanı Uysal: 'TL'deki direncin artmasıyla birlikte enflasyon açısından inancımız daha da... - Son Dakika

TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki direncin artmasıyla birlikte enflasyon açısından inancımız daha da...

14 dakika önce

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (13)

TCMB Başkanı Uysal: TL'deki direncin artmasıyla birlikte enflasyon açısından inancımız daha da...

Merkez Bankası, Murat Uysal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:35 Kaynak: AA
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