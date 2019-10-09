Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep...

TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep...

50 dakika önce

TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyondaki düşüşte belirleyici oldu.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyondaki düşüşte belirleyici oldu."

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Johnson & Johnson, "İlaçlar memelerimi büyüttü" diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödeyecek
Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek yapılacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "TL'deki istikrarlı seyir, beklentilerdeki iyileşme ve ılımlı iç talep...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]