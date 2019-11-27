Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan...
Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: 'Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan... - Son Dakika Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan...

6 saat önce

TCMB Başkanı Uysal: "Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor.

TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: " Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor."

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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