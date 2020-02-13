TCMB, Bileşim AŞ'ye faaliyet izni verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB, Bileşim AŞ'ye faaliyet izni verdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB, Bileşim AŞ'ye faaliyet izni verdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TAM-Takas Hesaplaşma Sistemi'nin ödeme sistemi olarak kabul edilmesine, bu kapsamda Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin (Bileşim AŞ) sistem işleticisi şeklinde faaliyet göstermesine karar verdi.

TCMB, Bileşim AŞ'ye faaliyet izni verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TAM-Takas Hesaplaşma Sistemi'nin ödeme sistemi olarak kabul edilmesine, bu kapsamda Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin (Bileşim AŞ) sistem işleticisi şeklinde faaliyet göstermesine karar verdi.

TCMB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, ödeme kartı işlemlerinin katılımcılar arasındaki takas ve mutabakatını sağlayan "TAM - Takas Hesaplaşma Sistemi" ödeme sistemi olarak kabul edildi.

Bu kapsamda TCMB, Bileşim AŞ'ye de sistem işleticisi olarak faaliyet göstermesi için izin verdi. Bileşim AŞ'nin sistem işleticiliği dışında gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler de onaylanarak şirkete verilen faaliyet izni kapsamına alındı.

Böylece Bilişim AŞ'nin sistem işleticiliği haricinde "Kartlı Ödemelere İlişkin Destek Hizmetleri", "ATM ve POS Destek Hizmetleri", "Harcama İtirazları, Güvenlik ve Takas Hizmetleri", "Veri Hizmetleri" ve "Sertifikasyon ve Proje Danışmanlığı Hizmeti" başlıkları altında da faaliyet gösterebilmesi mümkün kılındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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