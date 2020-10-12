TCMB-Cari işlemler açığı Ağustos'ta 4.6 milyar dolara çıktı (2) - Son Dakika

TCMB-Cari işlemler açığı Ağustos'ta 4.6 milyar dolara çıktı (2)

12.10.2020 10:24
TCMB-Cari işlemler açığı Ağustos'ta 4.6 milyar dolara çıktı (2), System.String[]

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon dolar fazla verirken, bu yıl Ağustos'ta 4 milyar 631 dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı, geçen yıl Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon dolar fazla verirken, bu yıl Ağustos'ta 4 milyar 631 dolar açık verdi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolara yükseldi.TCMB açıklamasına göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon dolar artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.Buna göre; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 6.249 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 973 milyon dolar fazla verdi.birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar olarak gerçekleşti,ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar olarak gerçekleşti.TCMB verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar olarak gerçekleşirken, portföy yatırımlarında 1 milyar 973 milyon dolar net çıkış oldu.Alt kalemler itibarıyla; yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 7 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolar net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme yaptı.Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.98 milyar dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 288 milyon dolar arttı.Bu dönemde resmi rezervler net 7 milyar 602 milyon dolar azaldı.


- İstanbul

Merkez Bankası, Dış Ticaret, Ağustos, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Cari işlemler açığı Ağustos'ta 4.6 milyar dolara çıktı (2) - Son Dakika Ekonomi

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