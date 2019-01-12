Son Dakika Haberleri: Tcmb Çek Defterlerinde Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Artırdı

Tcmb Çek Defterlerinde Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Artırdı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesineilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Tcmb Çek Defterlerinde Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Artırdı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine

ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

TCMB'nin Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Tebliğ'in "Bankanın sorumlu olduğu miktarı" belirleyen 4'üncü maddesinde yer alan "bin 600 Türk lirası" ibareleri "2 bin 30 Türk lirası", aynı Tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "940 Türk lirası" ibareleri "bin 255 Türk lirası" olarak değiştirildi.

28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:23 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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