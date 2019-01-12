TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı
47 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:29
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