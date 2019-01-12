Son Dakika Haberleri: TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı

TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı

47 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:29 

Ekonomi
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