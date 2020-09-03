TCMB: Çekirdek enflasyon eğilimlerinde yükseliş gözleniyor

Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.

TCMB, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 3 Eylül 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Toplantıda 200'ün üzerinde katılımcı yer aldı.