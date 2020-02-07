TÇMB: Çimento satışları 2019 ilk 11 ayında yüzde 31 düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÇMB: Çimento satışları 2019 ilk 11 ayında yüzde 31 düştü - Son Dakika Ekonomi

TÇMB: Çimento satışları 2019 ilk 11 ayında yüzde 31 düştü

6 saat önce

Türkiye çimento sektöründe iç satışlar 2019 yılının ilk 11 ayında yüzde 31 düştü.

TÇMB: Çimento satışları 2019 ilk 11 ayında yüzde 31 düştü, System.String[]

Türkiye çimento sektöründe iç satışlar 2019 yılının ilk 11 ayında yüzde 31 düştü.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından açıklanan Çimento Sektörü 2019 Kasım verilerine göre, çimento üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.82 artışla 5.3 milyon ton oldu.

Mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesine bağlı olarak, 2018 yılının ilk çeyreğinde satışlar beklenenden fazla arttı. Buna karşılık, 2019 yılı kış döneminde mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum ve 2018 yılının son beş ayındaki küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma da sürdü ve iç satışlar yüzde 31 düştü.

TÇMB'den yapılan açıklamada, "Bölgesel bazda iç satışlarda daralmanın en az olduğu bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri olmuştur. Yılın kalan bölümünde, baz etkisi sektörün lehine gelişeceğinden, küçülme oranlarının azalması beklenmektedir" denildi.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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