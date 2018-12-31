Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

20 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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