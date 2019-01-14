Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
31 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:39 Kaynak: AA
Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti
El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı
Otomotiv Devi Anadolu Isuzu Üretime Ara Verecek