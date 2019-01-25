Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:37:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]