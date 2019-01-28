Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
40 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:37 Kaynak: AA
Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü
Kajunun Fiyatı El Yakıyor! Tanesi 17 Kuruşa Satılıyor
Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
Şişli'den Aday Olacağını Açıklayan Sarıgül'den CHP Yönetimine Tepki: Beklemekten Yorulduk