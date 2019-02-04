Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA
Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor
Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de iPhone Satışları Patladı
Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi