Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.



TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.



İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.

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