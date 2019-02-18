Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
32 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:34 Kaynak: AA
Reynmen'in Bir Şakı Söylemek İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı
Ünlü Şarkıcı Gülşen, 7 Ayda 14 Milyon TL Kazanacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı