Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

32 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.


İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:34 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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