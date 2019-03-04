Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

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Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi

İstanbul- - Herkes O Hayırseveri Merak Ediyor... Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakıyor