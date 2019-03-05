Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

Tcmb'den Döviz Depo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.


İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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