Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
47 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:36 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart
Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL
Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu