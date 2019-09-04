TCMB'den enflasyon değerlendirmesi
1 saat önce
TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu kaydetti.
TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı