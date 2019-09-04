Son Dakika Haberleri: TCMB'den enflasyon değerlendirmesi
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TCMB'den enflasyon değerlendirmesi

1 saat önce

TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu kaydetti.

TCMB'den enflasyon değerlendirmesi, System.String[]

TCMB, ağustos ayında yıllık enflasyon alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olduğunu kaydetti.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 
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