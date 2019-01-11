Tcmb'den İki Adet Repo İhalesi
25 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ocak ve 18 Ocak vadeli repo ihaleleri açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 17 Ocak ve 18 Ocak vadeli repo ihaleleri açtı.
TCMB bugün, 17 Ocak (6 gün) ve 18 Ocak (7 gün) vadeli, 40'ar milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle 2 adet repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:24 Kaynak: AA
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