Son Dakika Haberleri: Tcmb'den İki Adet Repo İhalesi

Tcmb'den İki Adet Repo İhalesi

25 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ocak ve 18 Ocak vadeli repo ihaleleri açtı.

Tcmb'den İki Adet Repo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ocak ve 18 Ocak vadeli repo ihaleleri açtı.


TCMB bugün, 17 Ocak (6 gün) ve 18 Ocak (7 gün) vadeli, 40'ar milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle 2 adet repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:24 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi Talihsiz Adam, "Kocam Evde Yok" Mesajıyla Gittiği Evde Kabusu Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:49:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb'den İki Adet Repo İhalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]