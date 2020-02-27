TCMB'den iki adet repo ihalesi
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Mart ve 5 Mart vadeli repo ihaleleri açtı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Mart ve 5 Mart vadeli repo ihaleleri açtı.
TCMB bugün, 4 Mart vadeli 8 milyar lira ve 5 Mart vadeli 12 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle 2 adet repo ihalesi açtığını duyurdu.
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