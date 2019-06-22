TCMB'den iki tebliğde değişiklik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri ile zorunlu karşılıklara ilişkin iki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:52 Kaynak: AA
'nca (TCMB
), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri ile zorunlu karşılıklara ilişkin iki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCMB'nin Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre, Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'in katılım fonları vadelerini düzenleyen 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "Yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları 1 ayın altında vadelerde de açılabilir." cümlesi eklendi.
Bu tebliğ, 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in zorunlu karşılık oranlarını belirten 6'ncı maddesine de "Finansman şirketleri için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen zorunlu karşılık oranları yüzde 0 olarak uygulanır." fıkrası eklendi. Bu arada, söz konusu birinci ve ikinci fıkra zorunlu karşılık oranlarının Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerini düzenliyor.
Bu tebliğ ise 14 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Söz
konusu iki tebliğin hükümlerini de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.
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