Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Duyuru

Tcmb'den Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Duyuru

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının da yüzde 2,65 olarak belirlendiğini açıkladı.

Tcmb'den Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Duyuru, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının da yüzde 2,65 olarak belirlendiğini açıkladı.

TCMB açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,22 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:41 Kaynak: AA

1 Nisan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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