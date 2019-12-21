TCMB'den reeskont ve avans işlemlerine yönelik tebliğ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB'den reeskont ve avans işlemlerine yönelik tebliğ - Son Dakika Ekonomi

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerine yönelik tebliğ

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı belirlendi.

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerine yönelik tebliğ, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı belirlendi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Belirlenen bu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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