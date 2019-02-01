Tcmb'den Repo İhaleleri
40 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Şubat ve 11 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 8 Şubat ve 11 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 25 milyar lira tutarında 8 Şubat vadeli ve 24 milyar lira tutarında 11 şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA
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