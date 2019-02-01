Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhaleleri

Tcmb'den Repo İhaleleri

40 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Şubat ve 11 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhaleleri, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Şubat ve 11 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 25 milyar lira tutarında 8 Şubat vadeli ve 24 milyar lira tutarında 11 şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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