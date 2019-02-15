Tcmb'den Repo İhaleleri
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Şubat ve 22 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 21 Şubat ve 22 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 13 milyar lira tutarında 21 Şubat vadeli ve 10 milyar lira tutarında 22 Şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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