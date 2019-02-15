Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhaleleri

Tcmb'den Repo İhaleleri

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Şubat ve 22 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhaleleri, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Şubat ve 22 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 13 milyar lira tutarında 21 Şubat vadeli ve 10 milyar lira tutarında 22 Şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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