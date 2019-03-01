Tcmb'den Repo İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Mart ve 8 Mart vadeli iki repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Mart ve 8 Mart vadeli iki repo ihalesi açtı.



TCMB bugün, 17 milyar lira tutarında 7 Mart vadeli ve 10 milyar lira tutarında 8 Mart vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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