TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi - Son Dakika

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi

20.01.2021 11:07
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira, 27 Ocak vadeli repo ihalesi ile 51 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira, 27 Ocak vadeli repo ihalesi ile 51 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

İhalelere toplam 122 milyar 130 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ocak, repo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi


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