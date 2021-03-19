TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 105 milyar lira verdi
19.03.2021 11:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 29 Mart vadeli repo ihalesi ile 34 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 29 Mart vadeli repo ihalesi ile 34 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
İhalelere toplam 221 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
26 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 29 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi