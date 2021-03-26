TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira, 2 Nisan vadeli repo ihalesi ile 59 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhalelere toplam 143 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

1 Nisan vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,89 seviyesinde, 2 Nisan vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.