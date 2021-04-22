TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 77 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 3 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 3 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhalelere toplam 156 milyar 670 milyon liralık teklif geldi. 29 Nisan vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 3 Mayıs vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,86 seviyesinde gerçekleşti.

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