TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 95 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira, 6 Eylül vadeli repo ihalesi ile 29 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 222 milyar 850 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz 3 Eylül vadeli ihalede yüzde 20,88, 6 Eylül vadeli ihalede yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşti.