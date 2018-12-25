Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 Ocak 2019 vadeli ve 8 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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