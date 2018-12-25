Tcmb'den Repo İhalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 8 Ocak 2019 vadeli ve 8 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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