Tcmb'den Repo İhalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 10 Ocak 2019 vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:04 Kaynak: AA
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