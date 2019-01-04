Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 11 Ocak 2019 vadeli ve 85 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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