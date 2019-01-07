Tcmb'den Repo İhalesi
11 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 14 Ocak 2019 vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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