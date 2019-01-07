Tcmb'den Repo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.



TCMB bugün, 14 Ocak 2019 vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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