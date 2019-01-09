Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

22 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 16 Ocak vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:07 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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