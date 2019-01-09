Tcmb'den Repo İhalesi
22 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 16 Ocak vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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