Tcmb'den Repo İhalesi
7 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 23 Ocak vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:05 Kaynak: AA
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