Tcmb'den Repo İhalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 6 Şubat vadeli ve 14 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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