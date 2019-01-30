Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 6 Şubat vadeli ve 14 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı

Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]